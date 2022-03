Wichtige Punkte Es kann vernünftig klingen, mit dem Investieren aufzuhören, wenn der Markt wackelig ist. Diese Strategie birgt jedoch Risiken. Es gibt ein paar Tricks, wie du dein Geld in Zeiten der Volatilität schützen kannst. Die Welt ist derzeit in Aufruhr, und einige Anleger machen sich Sorgen, dass dies zu mehr Volatilität am Aktienmarkt führen könnte. Wenn du wegen der möglichen Volatilität nervös bist, könnte es vernünftig sein, dein Geld aus dem Markt zu nehmen oder erst einmal eine Investitionspause ...

Den vollständigen Artikel lesen ...