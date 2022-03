Am vergangenen Donnerstag war es endlich so weit. Die Deutsche Bank nahm auf einer großen Investorenveranstaltung Stellung zur aktuellen Situation und gab einen Ausblick auf die kommenden Monate und Jahre. Dabei spielte das Thema Russland natürlich eine große Rolle, doch gerade hier konnte der Finanzvorstand James von Moltke die Anleger beruhigen. "Der Krieg in der Ukraine führt zu Unsicherheiten an den Märkten. Unser Engagement in Russland ist aber begrenzt und wir haben die Risiken unter Kontrolle" …

Nachdem das Thema Russland also abgehakt wurde, gab der Finanzvorstand auch einen Ausblick auf die nächsten Jahre, der sich durchaus sehen lassen kann. Denn die Deutsche Bank will ihre Einnahmen pro Jahr um 3,5% bis 4,5% steigern. Das Ziel für 2025 sind dann 30 Milliarden Euro. An der Börse wurde dieser Ausblick ...

