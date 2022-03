Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der globale Aktienmarktindex notierte in der letzten Woche in EUR um -1,9% tiefer. Der S&P 500 verlor im Wochenvergleich in EUR -1,8%, der Stoxx 600 gab um -2,3% nach. Der Nikkei 225 gab stärker nach. Er notierte EUR letzte Woche um -3,3% niedriger. Der globale Schwellenländerindex erlitt einen Rückgang in EUR um -5,4%. Der VIX-Index stieg weiter an. In der letzten Woche erzielten in Europa nur die Sektoren Versorger und Energie positive Performances. Die Sektoren Versicherung und Gesundheit wiesen eine relative Stärke zu Gesamtmarkt auf. Die Branchenindizes für Automobile und Zulieferer, Lebensmittel & Getränke sowie Konsumgüter bzw. Medien gaben hingegen am stärksten nach. Der europäische Aktienmarkt befindet sich noch in einem ...

