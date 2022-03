News von Trading-Treff.de DAX-Plustag vor dem Wochenende: Kurzfristige Bewegungen durch News, Wall Street im Rückwärtsgang. Dieser News-Mix ereignete sich am Freitag. Kurzer DAX-Ausbruchsversuch auf der Oberseite Nachdem der DAX am Donnerstag zur Konsolidierung überging, wurde diese am Freitagmorgen noch einmal fortgeführt. Eine leicht positive Eröffnung wurde noch einmal abverkauft und fand bei knapp über 13.400 Punkten jedoch wieder Käufer. Damit ...

