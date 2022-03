Kräftig den Hintern versohlt bekamen in den vergangenen Tagen Build Your Dreams-Aktionäre. So errechnet sich für den Kurs im Wochenvergleich ein Minus von 11,38 Prozent. Das Wertpapier verabschiedete sich an vier der fünf Sitzungen mit Kursrückgängen aus dem Handel. Dabei erlitt Build Your Dreams insbesondere am Montag mit einem Minus von 5,49 Prozent einen Schlag ins Kontor. Tanzen die Bären nun länger auf dem Parkett oder kehren die Bullen zeitnah zurück?

Anmerkung der Redaktion: Gehen bei Build Your Dreams jetzt komplett die Lichter aus? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Mit diesem Abverkauf ist die Lage nun durchaus angespannt. Die nächste wichtige Haltezone rückt nämlich immer näher. Mittlerweile errechnet sich nur noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...