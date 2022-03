Für Amazon bleibt der Lebensmittelhandel ein schwieriges Geschäft. Denn anders als in den digitalen Märkten, etwa beim Cloud-Geschäft, ist das Wachstumspotenzial begrenzt. Hinzu kommt die Markenvielfalt, gerade in den USA. Der stationäre Lebensmittelhandel, den Amazon in den USA und einigen anderen Ländern als ein Standbein unter vielen ausgemacht hat, entwickelt sich offenbar zu einer schwierigeren Herausforderung als gedacht. Das Unternehmen hat hier Marktberichten zufolge etliche Milliarden US-Dollar investiert, aber immer noch kein mit anderen Unternehmensbereichen vergleichbares Wachstum. Das hat auch damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...