Viele Anleger verbinden va-Q-tec nur mit dem Thema "Corona-Impfstofftransporte". Doch das Unternehmen hat noch einiges mehr zu bieten. Der Einsatz der innovativen Dämmlösungen der Würzburger in neuen Bereichen eröffnet aussichtsreiche Wachstumsperspektiven, die vom Markt derzeit noch nicht berücksichtigt werden. Das dürfte sich in Zukunft wieder ändern. Mit seinen Thermoboxen und -containern für den Transport der temperatursensitiven Corona-Impfstoffe hat va-Q-tec gezeigt, welches Potenzial in dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...