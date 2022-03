Unterföhring (ots) -13. März 2022.Ist diese Excel-Tabelle 200.000 Euro wert? Am Dienstag, 15. März, um 20:15 Uhr, spielen in der ProSieben-Show "Lucky Stars - Alles auf die Fünf!" die Comedygrößen Janine Kunze, Michael Mittermeier, Simon Gosejohann, Bülent Ceylan und Martin Klempnow für den Kandidaten Niklas (25) aus Stuttgart. In einer Excel-Tabelle hat Niklas die Stärken seiner fünf "Lucky Stars" vor der Show zusammengefasst. Verhilft ihm diese zum Höchstgewinn von 200.000 Euro? Was nützt sie, wenn er entscheiden muss, welcher "Lucky Star" kopfüber Tischtennis spielen kann? Wer könnte in der Kategorie "Dabei sein ist alles" punkten? Und welchen Wert hat sie, wenn sich Michael Mittermeier beim Stand-Up von Markus Krebs drei Minuten das Lachen verkneifen muss?"Lucky Stars - Alles auf die Fünf!" - fünf Folgen dienstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.Christian Düren moderiert "Lucky Stars - Alles auf die Fünf!". Ein Interview mit Christian Düren zur Show finden Sie hier (http://presse.prosieben.de/api/media/asset-content/a23f6408-3b01-49a7-8228-f664f28970c5).Pressekontakt:Katrin DietzCommunications & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derSeven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5169223