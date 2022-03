DJ Söder für schrittweise Abschaffung der MwSt auf Benzin und Diesel

FRANKFURT (Dow Jones)--CSU-Chef Markus Söder hat wegen der steigenden Sprit-Preise eine schrittweise Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel gefordert. "Es ist einfach unmoralisch, dass der Staat an steigenden Energiepreisen mit der Mehrwertsteuer auch noch kräftig mitverdient", sagte Söder der Bild am Sonntag. Die Ampel sei hier "politisch und moralisch" in der Pflicht. "Die Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel muss sofort von 19 Prozent auf 7 Prozent gesenkt werden", so Söder. "Mit europäischer Genehmigung ginge es in einem zweiten Schritt sogar auf null."

Der bayrische Ministerpräsident bekräftigte zudem seine Forderung, die Laufzeiten der drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland zu verlängern. Dies sei durchaus möglich, der Bund müsse nur die rechtlichen Voraussetzungen dafür schaffen. "Es ist unsinnig, jetzt Kernkraftwerke abzuschalten, wenn uns ohnehin Energie fehlt. Daher darf nichts mehr abgeschaltet werden, was noch läuft", sagte Söder. "Mindestens für die nächsten drei Jahre kann uns die Kernkraft als Brückentechnik gut helfen, bis die Lücke bei den Erneuerbaren weiter geschlossen wird."

Einen Boykott der Öl- und Gaslieferungen aus Russland lehnte Söder trotz des russischen Angriffskrieges in der Ukraine ab: "Emotional habe ich für einen sofortigen Stopp großes Verständnis", sagte er. "Aber wir müssen auch die harten Bremsspuren für unsere Wirtschaft und sozial Schwächere berücksichtigen. Die Energiepreise explodieren und es droht eine dauerhafte Hyperinflation. Außerdem kann unsere Wirtschaft einen Total-Stopp über Nacht schwer verkraften. Sonst droht eine grundlegende Gefährdung des gesamten deutschen Wirtschaftsmodells mit gravierenden Folgen für unseren Wohlstand."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2022 05:51 ET (09:51 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.