Die Deutsche Bank musste zuletzt herbe Kritik einstecken. Der gesamte Bankensektor ist seit den Sanktionen des Westens gegen Russlands Machthaber Putin unter die Räder gekommen, doch die Deutsche Bank hat es besonders heftig erwischt. Doch am Donnerstag hat die Deutsche Bank nicht nur ehrgeizige Wachstumsziele von 3,5% bis 4,5% pro Jahr für die nächsten Jahre bekannt gegeben, sondern auch die Russland-Frage klar beantwortet…

"Der Krieg in der Ukraine führt zu Unsicherheiten an den Märkten. Unser Engagement in Russland ist aber begrenzt und wir haben die Risiken unter Kontrolle", gab Finanzvorstand James von Moltke auf einer Investorenveranstaltung zu Protokoll. Der Aktienkurs hat sich in der vergangenen Woche ebenfalls deutlich erholen können. Denn ausgehend vom 12-Monats-Tief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...