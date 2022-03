Sceye, ein im Bereich der Materialwissenschaften tätiges Unternehmen und Hersteller von Höhenplattformen (High-Altitude Platform Stations, HAPS), gab heute bekannt, dass es erneut die Stratosphäre erreicht hat; dieses Mal unter Verwendung einer neuen automatisierten Aufstieg-Software. Die HAPS startete um 6:07 Uhr MST vom Unternehmensstandort in New Mexico und landete um 8:34 Uhr MST.

"Die Automatisierung funktionierte einwandfrei, ohne dass unser Kontrollteam irgendwann übernehmen und das System manuell steuern musste", sagte Stephanie Luongo, Chief of Mission Operations bei Sceye. "Wir überließen die Steuerung dem System."

Der heutige Start testete eine neu entwickelte Softwarekapazität, welche die Zuverlässigkeit von HAPS während der kritischsten Flugphasen dem Start und der Landung verbessert. Es war das erste Flugtestprogramm, das schnelles Prototyping neuer Technologien zum Schwerpunkt hatte und bei dem Automatisierung und Flugsicherheitsverbesserungen zum Einsatz kamen.

"Mit jedem erfolgreichen Testflug kommen wir der Bereitstellung von Breitband und der Erdbeobachtung von der Stratosphäre aus näher", sagte Mikkel Vestergaard Frandsen, CEO und Gründer von Sceye. "Wir sind mit den Ergebnissen dieser Vorführung sehr zufrieden und werden im Verlauf von 2022 weitere Flugtests durchführen."

2022 sind sechs Flugtests geplant; vier davon sind Teil des F&E-Testprogramms von Sceye. Im Rahmen des Programms werden optimierte Technologien für langanhaltende Flüge in der Stratosphäre bei gleichzeitiger Skalierung des Betriebs und Reduzierung der Betriebskosten festgelegt.

Letzten Oktober vernetzte Sceye als erstes Unternehmen eine Massive-MIMO-Antenne mit 3D-Beamforming von der Stratosphäre direkt zu Smartphones am Boden über eine Distanz von 140 km ein Weltrekord bei Open RAN. Das Unternehmen schloss sich darüber hinaus einem Konsortium von Telekommunikationsunternehmen und Stammesorganisationen in New Mexico an, um die Bereitstellung von universellem Breitbandzugang in der Navajo-Nation zu testen.

Sceye kooperiert mit der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde (Environmental Protection Agency, EPA), EDD und der Umweltbehörde von New Mexico im Rahmen einer fünfjährigen Studie, um die Luftqualität im US-Bundesstaat New Mexico zu überwachen. Die Höhenplattform von Sceye wird den Methanausstoß mit einer Rasterung von weniger als einem Meter verfolgen, was es dem Unternehmen erlaubt, das Ausmaß der Verschmutzung festzustellen sowie einzelne Emittenten ausfindig zu machen.

Sceye ist ein im Bereich der Materialwissenschaften tätiges Unternehmen, das 2014 gegründet wurde, um die Möglichkeiten in der Stratosphäre freizusetzen, indem die gesamte Menschheit bereichert und vernetzt und unser Planet geschützt wird. Das Unternehmen hat eine neue Generation von Stratosphären-Plattformen entwickelt, um universelle und gerechte Konnektivität bereitzustellen, die Überwachung des Klimawandels zu verbessern, natürliche Ressourcen zu schützen, Waldbrände zu überwachen und Katastrophen besser zu erkennen und einzudämmen, bevor sie außer Kontrolle geraten.

Sceye setzt die humanitäre Arbeit von Gründer und CEO Mikkel Vestergaard Frandsen fort. Als Eigentümer und früherer CEO von Vestergaard und LifeStraw, zwei Unternehmen des öffentlichen Gesundheitswesens, leitete er Innovationen im Bereich Materialwissenschaften, die Millionen Menschen retteten. Die Wasserfilter von LifeStraw haben zur fast vollständigen Ausrottung der Guinea-Wurm-Erkrankung beigetragen, und PermaNet, aus innovativen Fasern hergestellte Bettnetze, die mikroskopische Dosen von Insektenschutzmittel freisetzen, haben es ermöglicht, die durch Malaria bedingte Todeszahl weltweit um mehr als die Hälfte zu reduzieren.

