Kräftig auf die Mütze bekommen hatten die Aktien der Deutschen Bank in den vergangenen Wochen. Denn die Sanktionen des Westens gegen Russland haben auch die einzige deutsche Großbank arg in Mitleidenschaft gezogen. Doch auf einer Investorenveranstaltung am Donnerstag hat die Deutsche Bank deutlich gemacht, dass das "Russland-Risiko" unter Kontrolle sei. So gab es jedenfalls Finanzvorstand James von Moltke zu Protokoll.

Gleichzeitig konnte die Deutsche Bank mit Wachstumszielen für die kommenden Jahre überzeugen. So will die Bank ihre Einnahmen jährlich um 3,5% bis 4,5% pro Jahr steigern. 2025 sollen dann 30 Milliarden Euro erlöst werden. An der Börse sorgte das für eine deutliche Entspannung. Denn nachdem der Kurs am Montag auf 8,17 Euro und damit auf ein neues 12-Monats-Tief ...

