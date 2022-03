ROM (dpa-AFX) - Der Papst hat erneut mit entschiedenen Worten ein Ende des Krieges in der Ukraine gefordert: "In Gottes Namen, ich bitte euch: Stoppt dieses Massaker!" Vor rund 25 000 Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom sagte Franziskus sichtlich bewegt, sein Herz schmerze und er schließe sich den denjenigen an, die ein Ende der Kämpfe forderten.

Das Oberhaupt der katholischen Kirche verwies darauf, dass beim Angelus-Gebet dieses Sonntags die Gottesmutter Maria angesprochen worden sei. Und gerade in diesen Tagen sei Mariupol in der Ukraine zu einer "Märtyrerstadt in diesem entsetzlichen Krieg" geworden. Die Stadt am Schwarzen Meer wird seit Tagen heftig von den russischen Streitkräften bombardiert - vor allem der Beschuss einer Geburtenklinik löste international Empörung aus.

Keine strategischen Erwägungen könnten "die Barbarei, das Töten von Kindern, Unschuldigen und wehrlosen Zivilisten" rechtfertigen, unterstrich der Pontifex. Die Waffen müssten schnell ruhen, "bevor die Städte zu Friedhöfen werden". Franziskus dankte den Staaten und vielen Freiwilligen, die den Geflüchteten aus der Ukraine helfen.

Russland wurde von Franziskus wie schon seit Beginn des Konflikts nicht beim Namen genannt. Der Vatikan bietet sich als Friedensvermittler an. Dass die Kirche mit ihren Diplomatieversuchen Erfolge haben wird, scheint schwierig. Der russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill in Moskau hatte zuletzt mehrfach das Vorgehen von Präsident Wladimir Putin verteidigt und dem Westen die Schuld an der Eskalation in der Ukraine gegeben./msw/DP/he