NEL ist so etwas wie die Aktie der Stunde. Denn seit den Tiefs vom 24. Februar bei 1,06 Euro kennt der Kurs nur noch eine Richtung. Es geht nach oben. Mittlerweile notiert NEL wieder über 1,80 Euro. Ein Plus von rund 70 Prozent innerhalb von nur zwei Wochen. Und das Ende der Reise scheint noch lange nicht in Sicht. Denn die Perspektive für grünen Wasserstoff könnte besser kaum sein.

Denn die enorme Abhängigkeit der EU von den fossilen Brennstoffen Russlands führt allerorten zu einem massiven Umdenken und könnte die Energiewende deutlich beschleunigen. Damit wird zwangsläufig auch die Nachfrage nach grünem Wasserstoff steigen - insbesondere für die Industrie dürfte das eine ernstzunehmende alternative ...

