REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zu Corona-Lockerungen:

"Wenn die Ampel jetzt also den Instrumentenkasten der Schutzmaßnahmen nahezu komplett über Bord werfen will, kommt das vielleicht dem Überdruss über die Corona-Einschränkungen der vergangenen zwei Jahre und dem Freiheitsverlangen vieler Menschen nahe, aber sinnvoll ist es nicht. Jedenfalls nicht unter dem Gesichtspunkt, künftigen Mutationen des Virus gegenüber bestmöglich gewappnet zu sein. Zudem sind in Deutschland leider vergleichsweise viele ältere Menschen noch gar nicht geimpft."/al/DP/he