Tampa - NFL-Quarterback Tom Brady will seine American-Football-Karriere nun doch fortsetzen. "In den letzten zwei Monaten ist mir klar geworden, dass mein Platz immer noch auf dem Feld ist und nicht auf der Tribüne", schrieb er am Sonntagabend (Ortszeit) bei Twitter.



Diese Zeit werde kommen, aber das sei noch nicht der Fall. Er werde für seine insgesamt 23. Profi-Saison zu den Tampa Bay Buccaneers zurückkehren, bei denen er noch unter Vertrag stand. Es gebe noch "unfinished business", fügte er hinzu. Brady hatte eigentlich am 1. Februar offiziell sein Karriereende bekannt gegeben, nachdem sein Team in den Playoffs gegen die Los Angeles Rams ausgeschieden war.



Die Bucs hatten die Tür für eine Rückkehr Bradys zuletzt aber offen gehalten. Der 44-Jährige gilt als der erfolgreichste NFL-Spieler aller Zeiten. Er konnte bisher siebenmal den Super Bowl gewinnen. Trotz seines Alters hatte er auch in der vergangenen Saison noch auf einem hohen Level gespielt - die Bucs dürften nach seiner Rückkehr wieder als einer der Titelkandidaten gelten.

