Die Kämpfe in der Ukraine haben den Export von Äpfeln aus Moldawien an die Russische Föderation, Weißrussland, Kasachstan komplett blockiert, was insgesamt mindestens 97-98% der Lieferungen ausmacht. Moldawische Erzeuger und Händler haben die Hoffnung der Wiederaufnahme der Exporte in diese Richtung nicht ganz aufgegeben, aber im Moment scheint das illusorisch,...

Den vollständigen Artikel lesen ...