News von Trading-Treff.de DAX-Start in die neue Woche: Vorbörse positiv, Ukrainiekonflikt weiter im Fokus. Dennoch kann die Vorbörse ein paar positive Zeichen liefern. Erholung vom Freitag klang ab Der Freitag führte im DAX am Morgen noch einmal zu einer Konsolidierung bis 13.400 Punkten und baute damit den Rücklauf am EZB-Tag etwas aus. Doch ab da startete ein neuer Aufwärtsimpuls. Die Konsolidierung endete mit dem Sprung über 13.500 zunächst - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...