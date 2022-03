Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien

Helvetica plant Kapitalerhöhung für den HSL Fund



14.03.2022 / 07:01



Medienmitteilung 14. März 2022 Medienmitteilung (PDF) Im Rahmen der Wachstumsstrategie für den HSL Fund plant die Fondsleitung Mitte April 2022 eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht in der Grössenordnung von rund CHF 130 Millionen durchzuführen. Der Erwerb von Wohnliegenschaften mit einem Gesamtwert von knapp CHF 330 Millionen wird zur Zeit geprüft, davon sind rund CHF 110 Millionen bereits angebunden. Die genauen Konditionen der geplanten Kapitalerhöhung werden Anfang April kurz vor dem Beginn der Zeichnungsfrist bekannt gegeben. Der HSL Fund richtet sich an qualifizierte Investoren und wird ausserbörslich durch die Bank J. Safra Sarasin AG gehandelt. Die Bank J. Safra Sarasin wird die Transaktion als Lead Manager begleiten. Alle relevanten Unterlagen zur Kapitalerhöhung sind auf der Website der Fondsleitung wie auch unter Swiss Fund Data verfügbar. Diese Medienmitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen dar. Helvetica Property Investors AG

Helvetica.com Passion for Real. Zürich, 14. März 2022 - Die Fondsleitung plant eine Kapitalerhöhung für den Helvetica Swiss Living Fund mit Bezugsrecht von CHF 130 Millionen. Medienkontakte Mirjam Nägeli

mn@helvetica.com Salman Baday

Head Sales & Marketing

sb@helvetica.com Helvetica Swiss Living Fund

Der HSL Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten Anlegern offensteht. Der HSL Fund investiert in Wohnimmobilien in der ganzen Schweiz, primär dort, wo regionale und nationale Wirtschaftszentren gut erreichbar sind. Im Anlagefokus des Fonds stehen ältere und neuwertige Liegenschaften mit stabilen und nachhaltigen Erträgen. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Der HSL Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht, FINMA, bewilligt.

