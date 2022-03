DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TUI - Deutschlands größter Reiseveranstalter Tui will sein Geschäft in Berlin deutlich stärken und bietet ab Mai sogar mehr Flüge an als in der Zeit vor Corona. "Wir haben dieses Jahr so viele Plätze für Berlin eingekauft wie noch nie", sagte Deutschlandchef Stefan Baumert. Verglichen mit 2019 liege das Plus bei 30 Prozent. "Wir haben 230.000 Flüge eingekauft." Eigene Tuifly-Maschinen will der Reiseveranstalter aber nach wie vor nicht in Berlin einsetzen. (Tagesspiegel)

ROSNEFT - Aktivisten der Hacker-Gruppierung Anonymous haben den Energiekonzern Rosneft Deutschland angegriffen und dabei nach eigenen Angaben 20 Terabyte Daten erbeutet. Nach Spiegel-Informationen hat die Staatsanwaltschaft Berlin wegen des Hackerangriffs ein Verfahren eingeleitet und das Bundeskriminalamt (BKA) mit den weiteren Ermittlungen beauftragt. (Der Spiegel)

WIRECARD - Die Staatsanwaltschaft München I hat Anklage gegen den langjährigen Wirecard-Vorstandsvorsitzenden Markus Braun erhoben. Auf 480 Seiten beschuldigen die Ermittler ihn des bandenmäßigen Betrugs, der Veruntreuung von Konzernvermögen, der Bilanzfälschung sowie der Marktmanipulation. Mit Braun auf die Anklagebank sollen auch der ehemalige Statthalter des Konzerns in Dubai, Oliver Bellenhaus, sowie der frühere Chefbuchhalter und Vize-Finanzvorstand Stephan von Erffa. Dies erfuhr das Handelsblatt aus informierten Kreisen. Die Staatsanwaltschaft sowie die Anwälte der Angeschuldigten reagierten auf Nachfragen bisher nicht. (Handelsblatt)

DIESELAFFÄRE - Mehr als sechs Jahre nach dem Auffliegen der Dieselaffäre reißt die Klagewelle gegen Volkswagen und andere Hersteller nicht ab, wie die Deutsche Richterzeitung in einer Umfrage bei den 24 Oberlandesgerichten (OLG) in Deutschland ermittelt hat. Die Auswertung liegt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vor. Die Gesamtzahl der zweitinstanzlichen Verfahren vor den OLG ist 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent auf rund 37.500 Fälle gestiegen. (RND)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 14, 2022 01:46 ET (05:46 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.