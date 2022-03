DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BENZINPREISE - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will die Autofahrer in Deutschland mit einem Rabatt auf den Benzinpreis spürbar entlasten. Das berichtet Bild unter Berufung auf Regierungskreise. Danach will Lindner "umgehend" einen festen Preisnachlass einführen, um die Ausgaben der Autofahrer je Liter Kraftstoff Richtung zwei Euro zu drücken. Konkret sollen Autofahrer beim Bezahlen an der Tankstelle den Rabatt erhalten. (Bild-Zeitung)

GESUNDHEITSREFORM - Die AOK rechnet damit, dass die Reformpläne der Bundesregierung das Gesundheitswesen im kommenden Jahr mit 10 Milliarden Euro zusätzlich belasten werden. Allein wegen einer neuen Personalbemessung im Krankenhaus stiegen die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 2023 voraussichtlich um 5,8 Milliarden Euro, sagte die Vorstandsvorsitzende des AOK Bundesverbands, Carola Reimann, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Übernahme der sogenannten Behandlungspflege durch die GKV koste weiter 3 Milliarden Euro. (FAZ)

ENTLASTUNGSMASSNAHMEN - Die Bundesregierung will angesichts steigender Energiepreise einkommensschwache Bürger und in Not geratene Unternehmen unterstützen. Wirtschaftsstaatssekretär Oliver Krischer (Grüne) sagte der Rheinischen Post: "Wir prüfen derzeit alles, was auch nur den Anschein macht, eine Entlastung bringen zu können." Da jede Entlastung bei den Energiepreisen anderswo eine Belastung bedeute, konzentriere man sich "deshalb auf zielgerichtete Maßnahmen für Menschen mit geringem Einkommen und existenzgefährdete Unternehmen". Darüber hinaus nehme man Maßnahmen für Erneuerbare Energien sowie Einsparungen ins Visier, "die unser Land unabhängiger machen von teurem und unsicherem Gas und Öl", so Krischer. (Rheinische Post)

WIRTSCHAFTSHILFEN - Die Bundesregierung arbeitet an neuen Wirtschaftshilfen wegen der Russland-Ukraine-Krise. Wirtschaftsvertreter fordern nun rasche Entscheidungen. Es brauche "schnelle und unbürokratische Härtefall-Regelungen", sagte Martin Wansleben, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), dem Handelsblatt. (Handelsblatt)

SCHULDENBREMSE - In der SPD formiert sich Widerstand gegen die Pläne von Finanzminister Christian Lindner, 2023 zur Schuldenbremse zurückzukehren. Man spreche sich dafür aus, "die Schuldenbremse auch für das Jahr 2023 auszusetzen und so den Spielraum für finanzielle Maßnahmen zu vergrößern", heißt es in einem Positionspapier der SPD-Strömung Parlamentarische Linke (PL), das dem Spiegel vorliegt. (Der Spiegel)

PRIVATE EQUITY - Eine erfolgsverwöhnte Branche erfährt neuen Gegenwind: Der Krieg in der Ukraine hat für die Private-Equity-Branche spürbar negative Folgen. "Verkaufsprozesse von Unternehmen mit starkem Russlandbezug sind angesichts der Sanktionen für die meisten Private-Equity-Fonds nicht mehr darstellbar", sagte Christof Huth, Partner bei der Strategieberatung Roland Berger. Zwar seien davon gegenwärtig nur wenige Prozesse betroffen, jedoch belaste der Krieg insgesamt die Stimmung am Markt. (Handelsblatt)

WAFFENEXPORTE - Bereits vor dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine haben die Waffen Moskaus international weniger Absatz gefunden. Um 26 Prozent sanken die Waffenexporte im Zeitraum 2017 bis 2021 im Vergleich zum vorherigen Fünfjahreszeitraum, gab das schwedische Friedensforschungsinstitut Sipri bekannt. Damit schrumpfte der Anteil Russlands als weltweit zweitgrößter Waffenexporteur von 24 auf 19 Prozent. Gleichzeitig bauten die USA als führender Waffenexporteur ihre Vormachtstellung von 32 auf nun 39 Prozent weiter aus. (Die Welt)

