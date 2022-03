Rostock (ots) -Mehr als zwölf Megatonnen CO2-Emissionen könnte Deutschland pro Jahr durch hybride Arbeitsmodelle einsparen - das entspricht 83 Millionen Flügen von Berlin nach London. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie des Carbon Trusts, die im Auftrag des Vodafone Instituts für Gesellschaft und Kommunikation durchgeführt wurde. Mobile Arbeit kann also dazu beitragen, die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen. Mit seinen einfachen Lösungen zur Erfüllung von Arbeitgeberpflichten unterstützt das Startup Sawayo Unternehmen bereits erfolgreich auf ihrem Weg zur Digitalisierung. Mit Read & Sign beenden die Rostocker nun die Zeiten klassischer Papierarchive und eröffnen einen virtuellen Ort, um Dokumente von überall in Echtzeit zu bestätigen und zu organisieren.Um tatsächlich einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, müssen mehr digitale Innovationen in die Alltagspraxis von Unternehmen finden, die bei der Weiterentwicklung und Flexibilisierung der Verwaltung helfen. Die meisten Unternehmen haben verstanden, dass sie digitaler und agiler werden müssen, um wettbewerbsfähig und attraktiv für Mitarbeitende zu bleiben. Gleichzeitig ist der klassische Büro-Vierkampf - Drucken, Unterschreiben, Einscannen, Abheften - nach wie vor eine täglich trainierte Disziplin in den meisten deutschen Unternehmen. Das führt nicht nur zu Unmengen unnötig verbrauchtem Papier, sondern kostet auch viel Zeit.Mit Read & Sign beendet Sawayo nun die Zeiten antiker Papierlaufwege und schafft einen digitalen Raum, um Dokumente von überall in Echtzeit zu organisieren und zu versenden. Die neue Funktion dient außerdem als virtueller Assistent, um Unterlagen zu bestätigen, deren Rücklauf in Echtzeit zu verfolgen und durch automatische Erinnerungen an Fristen nicht mehr allen Beteiligten hinterher rennen zu müssen. Dabei müssen sich Beteiligte weder an einem bestimmten Ort aufhalten, noch ein und demselben Team angehören: Auch Externe können Dokumente empfangen, einsehen und bestätigen."Jeder mit Verantwortung in Unternehmen weiß aus Erfahrung, wie viel Zeit man damit verschwenden kann, Unterschriften hinterherzulaufen. Sei das eine Auftragsbestätigung des Kunden, eine Belehrung oder Unterweisung von Mitarbeitenden, ein Beschluss von Gesellschaftern oder ein Protokoll für die Nachweisdokumentation - erinnern und nachhaken muss man immer wieder. Der letzten Unterschrift läuft man ewig hinterher. Jetzt können wir solche Aufgaben zum Glück an Algorithmen übergeben: Read & Sign digitalisiert und automatisiert Unterschriftsprozesse per Smartphone oder Webbrowser und übernimmt die nervige Rücklaufkontrolle mittels E-Mails und Push-Benachrichtigungen. Denn jeder mit Verantwortung im Unternehmen hat eigentlich besseres zu tun", erklärt Geschäftsführer und Co-Gründer Benjamin Reif.Vom nahtlosen Dokumenten-Workflow profitieren etwa Handwerker, die eine schnelle, zurückverfolgbare Auftrags- oder Terminbestätigung ihrer Kunden benötigen und sich nicht lange durch E-Mails klicken möchten oder Unternehmen, die Protokolle von vielen Mitarbeitenden und Dienstleistern ohne Zeitverlust bestätigt haben möchten. Ambulante Pflegedienste können Nachweise über Beratungsbesuche digital unterschreiben lassen und diese kurzerhand mit Kasse und Kunden teilen.Erfahren Sie mehr auf https://sawayo.com/rsÜber SawayoGegründet im Jahr 2020 in Rostock unterstützt Sawayo Unternehmen bei der digitalen Erfüllung von Arbeitgeberpflichten, hilft administrativen Aufwand zu reduzieren und Sicherheit durch klare Nachweise zu gewinnen. Mit seiner einfach zu bedienenden Compliance-Software ist das Unternehmen Gewinner des Digitalpreises der Ostsee-Zeitung sowie Preisträger des Innovationspreises der Technologiezentren des Landes MV. Sawayo schafft ein starkes, digitales Fundament für KMU - von Unternehmern für Unternehmer.Pressekontakt:PressekontaktSawayo GmbH | @work Coworking Space | Deutsche-Med-Platz 1 | 18057 RostockKatharina GruberContent Managerinpress@sawayo.deOriginal-Content von: Sawayo GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160322/5169463