Die Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew zur Beilegung ihres Konflikts sollen am Montag nach Angaben beider Seiten per Videoschalte fortgesetzt werden. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow dementierte laut der russischen Nachrichtenagentur Tass, dass am Sonntag Gespräche zwischen den beiden Nachbarländern liefen. Sie würden vielmehr am Montag virtuell fortgesetzt, sagte er. Die Ukraine bestätigte die neue Gesprächsrunde per Videoschalte am Montag. Dabei gehe es um "ein Resümee der vorläufigen Ergebnisse" der bisherigen Gespräche, erklärte Mychailo Podoliak, ein Berater des ukrainischen Präsidenten Woloymyr Selenskyj, im Onlinedienst Twitter. Zuvor hatte ein Mitglied der russischen Verhandlungsdelegation erklärt, dass die Gespräche vorankämen. Angesichts der jüngsten russischen Luftangriffe im Westen der Ukraine hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Forderung nach der Einrichtung einer Flugverbotszone durch die Nato bekräftigt. "Wenn Sie unseren Himmel nicht abriegeln, ist es nur eine Frage der Zeit, bis russische Raketen auf Ihr Territorium, auf das Territorium der Nato und auf die Häuser von Nato-Bürgern fallen werden", sagte Selenskyj in der Nacht zum Montag in einer Videoansprache.

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine relevanten Konjunkturdaten an.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.233,50 +0,8% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.364,25 +0,5% Nikkei-225 25.307,85 +0,6% Hang-Seng-Index 19.690,70 -4,2% Kospi 2.645,65 -0,6% Shanghai-Composite 3.239,51 -2,1% S&P/ASX 200 7.149,40 +1,2%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich zu Wochenbeginn die ostasiatischen Aktienmärkte. Leicht stützend sind Hoffnungen auf Fortschritte bei den Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine, um den Krieg zu beenden. Laut Berichten vom Wochenende sehen Moskau und Kiew Fortschritte. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj drängt zudem auf direkte Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Doch sind die Hoffnungen auf eine baldige Lösung eher gering, denn die letzten Gespräche hatten kaum Fortschritte gebracht. Unterdessen gehen aber die Kampfhandlungen in der Ukraine unvermindert weiter, zuletzt dehnten sich die Angriffe Russlands bis auf den Westen des Landes und in unmittelbare Nähe zum Nato-Gebiet Polen aus. Für den Nikkei-225 geht es in Tokio nach oben. In Australien stand am Ende ein Plus 1,2 Prozent zu Buche. Dagegen zeigen sich die chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong mit deutlichen Abgaben. Hier belasten weiter Sorgen vor verschärften regulatorischen Kontrollen der USA gegen dort börsennotierte chinesische Unternehmen. Die US-Börsenaufsicht hatte am Freitag eine Liste mit fünf Unternehmen vorgelegt, denen die Börsennotierung entzogen werden könnte, wenn sie sich nicht an die US-Rechnungslegungsvorschriften halten. Der Technologiesektor in Hongkong fällt um rund 5 Prozent. Daneben rückt in China wieder die Coronavirus-Pandemie in den Fokus. Das Land verzeichnete zuletzt die höchste Zahl an Neuinfektionen seit Februar 2020. Derweil sind die Blicke auf den Mittwoch und die Zinsentscheidung der US-Notenbank gerichtet. Hier wird von einer Erhöhung um 25 Basispunkte ausgegangen, um die weiter zu hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Die Inflationssorgen hatten zuletzt mit den US-Verbraucherpreisen für Februar neue Nahrung erhalten, die so hoch waren wie seit 40 Jahren nicht mehr.

US-NACHBÖRSE

In sehr ruhigen Bahnen verlief der nachbörsliche Handel am Freitag. Die Aktien von Meta Platforms (Facebook) und Alphabet erholten sich nur teilweise von den kräftigen Abgaben aus dem regulären Handel. Die EU und Großbritannien verschärfen den Druck auf die großen Technologiekonzerne und leiten parallel kartellrechtliche Untersuchungen eines Deals zwischen Google und Facebook ein. Konkret geht es darum, ob die Gesellschaften die Preise für digitale Werbung widerrechtlich festgelegt haben. Für die Alphabet-Aktie ging es um 0,5 Prozent nach oben, Meta Platforms gaben dagegen um weitere 0,1 Prozent nach.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.944,19 -0,7% -229,88 -9,3% S&P-500 4.204,31 -1,3% -55,21 -11,8% Nasdaq-Comp. 12.843,81 -2,2% -286,15 -17,9% Nasdaq-100 13.301,83 -2,1% -289,17 -18,5% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 1,03 Mrd 1,03 Mrd Gewinner 902 1.358 Verlierer 2.411 1.935 Unverändert 125 134

Leichter - Der Handel war von einem weiter unruhigen Marktumfeld geprägt. Vor allem Technologiewerte gaben mit der Aussicht auf höhere Zinsen deutlich nach. Die Anleger bewegten sich zwischen neuen Hoffnungsschimmern im Ukraine-Krieg und Risikominimierung. Die Stimmung der US-Konsumenten hat sich deutlicher als befürchtet eingetrübt, wie aus dem Verbraucher-Index der Universität Michigan hervorging. Meta Platforms (Facebook) gaben um 3,9 und Alphabet um 1,9 Prozent nach: Die EU und Großbritannien verschärfen den Druck auf die großen Technologiekonzerne und leiten parallel kartellrechtliche Untersuchungen eines Deals zwischen Google und Facebook ein. Oracle (+1,5%) waren mit einem stark laufenden Cloud-Geschäft gesucht. Für Blink Charging ging es um 7,8 Prozent abwärts. Der Anbieter von Ladestationen für Elektrofahrzeuge schnitt im vierten Quartal beim Umsatz besser ab als erwartet, enttäuschte aber mit einem größer als vermutet ausgefallenen Verlust. Docusign (-20,1%) enttäuschte mit dem Ausblick.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,74 +4,2 1,70 101,0 5 Jahre 1,95 +2,5 1,92 68,6 7 Jahre 2,01 +2,1 1,98 56,5 10 Jahre 2,00 +0,6 1,99 48,9 30 Jahre 2,36 -0,4 2,37 46,3

Auch der US-Anleihemarkt war durch ein unruhiges Marktumfeld geprägt. Hier bewegten sich die Anleger zwischen der Suche nach risikoarmen Anlagen in Kriegszeiten und der Aussicht auf steigende US-Zinsen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:34 % YTD EUR/USD 1,0920 -0,1% 1,0928 1,1003 -4,0% EUR/JPY 128,60 +0,1% 128,42 128,43 -1,7% EUR/GBP 0,8385 +0,1% 0,8380 0,8404 -0,2% GBP/USD 1,3022 -0,1% 1,3039 1,3092 -3,8% USD/JPY 117,77 +0,2% 117,52 116,74 +2,3% USD/KRW 1.237,13 +0,7% 1.237,13 1.233,71 +4,1% USD/CNY 6,3543 +0,2% 6,3398 6,3196 -0,0% USD/CNH 6,3680 +0,1% 6,3647 6,3275 +0,2% USD/HKD 7,8293 +0,0% 7,8290 7,8252 +0,4% AUD/USD 0,7246 -0,6% 0,7290 0,7346 -0,2% NZD/USD 0,6785 -0,3% 0,6803 0,6851 -0,6% Bitcoin BTC/USD 38.635,55 +2,5% 37.708,24 39.183,67 -16,4%

Der Dollar war als sicherer Währungshafen weiter gefragt. Der Dollar-Index legte um 0,6 Prozent zu. In Krisenzeiten bleibe der Greenback für viele Anleger erste Wahl, hieß es.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 106,34 109,33 -2,7% -2,99 +42,8% Brent/ICE 109,80 112,67 -2,5% -2,87 +30,4%

Die Ölpreise legten im US-Handel wieder deutlich zu. Tags zuvor hatte die Versicherung Russlands, alle Energielieferungen ins Ausland aufrechtzuerhalten, noch für einen Rückgang gesorgt. Mit deutlichen Abgaben zeigen sich zu Wochenbeginn die Ölpreise. Hier drücken die Aussichten auf Fortschritte bei den Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.973,93 1.980,94 -0,4% -7,02 +7,9% Silber (Spot) 25,61 25,67 -0,2% -0,06 +9,9% Platin (Spot) 1.057,84 1.074,80 -1,6% -16,96 +9,0% Kupfer-Future 4,58 4,62 -0,9% -0,04 +2,5%

Der Goldpreis gab mit dem festeren Dollar nach. Der Preis für die Feinunze des Edelmetalls büßte 0,6 Prozent auf 1.985 Dollar ein. Mit der Aussicht auf Forschritte in den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland gibt das Edelmetall zu Wochenbeginn weiter nach.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

UKRAINE-KRIEG

- Russland hat US-Medienberichten zufolge China um Hilfe für den Angriffskrieg in der Ukraine gebeten. Die Medien berichteten unter Berufung auf Washingtoner Regierungskreise, dass Moskau Peking sowohl um militärische Hilfe für den Krieg als auch um wirtschaftliche Hilfen für den Kampf gegen die westlichen Sanktionen gebeten habe. Ein Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington sagte allerdings: "Davon habe ich noch nie gehört".

- Der Stromausfall in der von russischen Truppen eingenommenen Atomruine von Tschernobyl ist nach ukrainischen Angaben behoben.

