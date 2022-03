DJ Teamviewer beabsichtigt Umwandlung in Europäische Aktiengesellschaft

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Softwarehersteller Teamviewer will seine Rechtsform in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, kurz SE) ändern. Der Aufsichtsrat hat die Umwandlung in die neue Rechtsform in seiner Sitzung am 11. März bereits abgesegnet, wie das Unternehmen mitteilte. Die Aktionäre der Teamviewer AG werden im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 17. Mai darüber abstimmen.

"Mit der Umwandlung in eine SE unterstreichen wir Teamviewers Anspruch als führender Software-Anbieter aus Europa und geben uns eine international anerkannte Rechtsform, die unserer globalen Präsenz und Größe angemessen ist", sagte CEO Oliver Steil laut der Mitteilung.

March 14, 2022

