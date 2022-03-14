BARCLAYS SENKT STRÖER AUF 'UNDERWEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 65 (83) EURBERENBERG HEBT DEUTSCHE BANK AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 11,00 (10,50) EURBERENBERG SENKT ZIEL FÜR EON AUF 13,00 (13,20) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT K+S AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 22 (20) EURBERENBERG HEBT NEW WORK AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 220 (234) EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR GLOBAL FASHION GROUP AUF 3,80 (9,50) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 60,80 (63,50) EUR - 'NEUTRAL'JEFFERIES NIMMT BAYER MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 64 EURJEFFERIES SENKT HELLA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 60 (67) EURJEFFERIES SENKT ZIEL FÜR HOME24 AUF 13 (23) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 62 (72) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 66 (82) EUR - 'HOLD'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR WESTWING AUF 28 (45) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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