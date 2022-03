Helvetica plant Kapitalerhöhung für den HSL Fund HIAG mit Rekordergebnis im Geschäftsjahr 2021 Hochdorf - Erfreuliche Bilanzverbesserung und schwieriges Milchjahr Commerzbank zieht sich aus Russland zurück Deutsche Bank fährt Aktivitäten in Russland herunter Deutz erzielt 2021 deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung - Dividendenvorschlag von 0,15 EUR je Aktie SFC Energy erhält Auftrag über EFOY Brennstoffzellen von AWILCO in Höhe von mehr als EUR 2,0 Mio. Hypoport: Starkes Wachstum und herausragendes Ergebnis in 2021 - oper. Gewinn dürfte 2022 nicht mehr so stark steigen TeamViewer AG: TeamViewer beabsichtigt Umwandlung in Europäische Aktiengesellschaft (SE) United Internet will bis Jahresende eigenes Mobilfunknetz starten VW-Finanzchef: Vorbereitungen für ...

