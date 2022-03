DGAP-News: Securize IT Solutions AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Securize IT Solutions AG: Vorläufige Geschäftszahlen 2021 von Securize und Diso - Securize erstmals mit Jahresüberschuss



14.03.2022 / 09:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



- Securize mit positivem Ergebnis in 2021 und einer Eigenkapitalquote von 98 % - Tochtergesellschaft Diso AG im Jahr 2021 stabil München/Bern, 14.03.2022 - Die Securize IT Solutions AG (ISIN: DE000A2TSS58, Börsenkürzel: M14K) veröffentlicht die vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2021. Der vorläufige Einzelabschluss der Securize IT Solutions AG (Securize) für das Geschäftsjahr 2021 weist mit einem Jahresüberschuss von rund EUR 63.000 erstmals ein positives Ergebnis aus (Vorjahr: Jahresfehlbetrag von rund EUR 140.000), welches im Wesentlichen durch eine Ausschüttung der Diso AG zustande gekommen ist. Der Umsatz der Holdinggesellschaft belief sich im Geschäftsjahr 2021 auf rund EUR 42.000, gegenüber rund EUR 32.000 im Vorjahr. Bei einer Bilanzsumme von EUR 2,77 Mio. (Vorjahr: EUR 2,89 Mio.) und Verbindlichkeiten von rund EUR 31.000 (Vorjahr: rund EUR 208.000) ist die Eigenkapitalquote nach den vorläufigen Zahlen von 92,0% in 2020 auf 98,1% zum 31.12.2021 gestiegen. Darüber hinaus veröffentlicht Securize die vorläufigen Geschäftszahlen 2021 für ihre 100%ige Beteiligung Diso AG, Bern. Der Umsatz der Diso bewegte sich im Berichtszeitraum mit CHF 9,24 Mio. auf Vorjahresniveau (Vorjahr: CHF 9,28 Mio.). Das EBIT war mit rund CHF 227.000 (Vorjahr: rund CHF 285.000) erneut positiv. Bereinigt um eine aperiodische Aufwandsposition aus dem Jahr 2019 und einmalige Kosten für die Umbesetzung der Geschäftsleitung beläuft sich das adjustierte EBIT für das Jahr 2021 auf rund CHF 352.000 (Vorjahr: EBIT auch nach Adjustierung rund CHF 285.000). Ende 2021 hat die Diso AG den Zuschlag für einen Desktop-as-a-Service-Großauftrag der Schweizer Nationalbibliothek erhalten, der ab dem Jahr 2022 umsatzwirksam wird. Für das laufende Jahr erwartet die Diso entsprechend eine Steigerung bei Umsatz und Ertrag. Securize und ihre 100%ige Tochter Diso AG weisen nach den vorläufigen Geschäftszahlen zum Stichtag 31.12.2021 zusammen Bankguthaben von umgerechnet rund EUR 900.000 aus. Beide Gesellschaften weisen keine Bankverbindlichkeiten auf. Die Feststellung und Veröffentlichung des Einzelabschlusses 2021 der Securize wird kurzfristig erfolgen. Über die Securize IT Solutions AG: Die Securize IT Solutions AG und die mit ihr verbundenen Unternehmen sind Lösungs- und Serviceanbieter im Wachstumsfeld Managed Cloud und Unternehmens-IT Services mit integrierter Cyber-Sicherheit. Ergänzt von IT-Beratungs- und Softwarelizenzgeschäft bietet die Securize-Gruppe Cloud Computing-Produkte und Dienstleistungen für Unternehmen mit hohen Sicherheitsanforderungen. Dazu gehört der speziell für größte Cybersicherheit entwickelte SCWP (Swiss Cloud Workplace), ein virtueller Arbeitsplatz, erfolgreich im Einsatz bei Unternehmen in Deutschland und der Schweiz. Kontakt Securize IT Solutions AG:

Christian Damjakob

Vorstand

Sendlinger-Tor-Platz 8

80336 München

Tel: +49 89 244192 330

Fax: +49 89 244192 230

info@securize.de

www.securize.de

ISIN: DE000A2TSS58 | WKN: A2TSS5 | Symbol: M14K

14.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de