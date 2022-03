Andritz hat ein Hochleistungs-Druckzerfaserungssystem bei Guangxi Guoxu Dongteng Wood-based Panel Co. Ltd., Provinz Guangxi, China, erfolgreich in Betrieb genommen. Das hochmoderne Druckzerfaserungssystem verfügt über eine Faserkapazität von 45 Tonnen pro Stunde und ist mit einem 64"-Scheibenrefiner ausgestattet, der ausgezeichnete Fasereigenschaften bei niedrigem Verbrauch von elektrischer und thermischer Energie gewährleistet. Als Rohmaterial verarbeitet das System eine Mischung aus Eukalyptus- und Kiefernhackschnitzel zur Produktion von hochwertigen Möbelplatten.

