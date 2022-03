Die Hoffnung auf eine operative Trendwende hat die Teamviewer-Aktie in den ersten Wochen des Jahres kräftig angetrieben. Nach einer ausgedehnten Verschnaufpause könnte die Aktie nun wieder den Vorwärtsgang einlegen. Die beabsichtigte Umwandlung in eine Europäische Aktiengesellschaft hat zwar wenig Einfluss auf die Kursentwicklung. Andere Veröffentlichungen könnten auf mehr Interesse stoßen.Der Teamviewer-Aufsichtsrat hat dem Vorschlag des Vorstands zugestimmt, die Umwandlung der Gesellschaft in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...