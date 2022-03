Tel Aviv, Israel, 14. März 2022 (ots/PRNewswire) -Questars Technologie ermöglicht es Fuhrparkbesitzern und OEMs, Fahrzeugausfälle vorherzusagen und Kosten zu senkenQuestar Auto Technologies (https://questarauto.com/) gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine fortschrittlichen Funktionen zur vorausschauenden Wartung in Zusammenarbeit mit Microsoft und DSA auf der TMC-Jahrestagung vom 7. bis 10. März in Orlando, Florida, vorstellen wird.Die KI-Plattform vInsight von Questar analysiert die von DSAs Edge-Computing-Einheit VCG-2 bereitgestellten Fahrzeugdaten und verwandelt sie in verwertbare Erkenntnisse, die Flottenbesitzer, OEMs und Tier-1-Zulieferer nutzen können, um Fahrzeugausfälle zu erkennen und zu beheben, bevor Probleme auftreten. Die Erkenntnisse über den Zustand werden für die gesamte Flotte analysiert, um die Ursache des Problems zu verstehen und proaktive Warnungen auszulösen, die an die Microsoft Dynamics 365 Field Service-Anwendung gesendet werden, die eine intelligente Planung von Arbeitsaufträgen unterstützt."Die auf der TMC vorgestellte Lösung maximiert die Betriebszeit von Fahrzeugen und reduziert die Gesamtbetriebskosten (TCO) von kommerziellen Flotten", sagte Gil Reiter, VP Product Management von Questar. "Die Zusammenarbeit mit DSA bietet erstklassige Telematik-, Konnektivitäts-, Cloud- und KI-Analysen, die auf Azure IoT nahtlos zusammenarbeiten, um OEMs und Fuhrparks auf der Grundlage von Microsoft Dynamics 365 noch nie dagewesene Dienste für das Fahrzeuggesundheitsmanagement zu bieten."Die meisten Telematiklösungen bieten eine auf Fehlercodes basierende Diagnose zur Erkennung von Fahrzeugfehlfunktionen. Mit diesen Lösungen können OEMs und Flottenmanager Ausfälle nicht vorhersagen, sondern nur nachträglich darauf reagieren. Dies führt zu einer suboptimalen Betriebsleistung und zu höheren Gesamtbetriebskosten."Die proaktiven Wartungsmeldungen von Questar ergänzen die Lösungen von Microsoft Azure IoT und Microsoft Dynamics 365 sehr gut. Die Technologie von Questar kann in Verbindung mit Microsoft einen proaktiveren, effizienteren und kostengünstigeren Außendienst ermöglichen", sagte John Stenlake, Director, Vehicle Innovation and Mobility, Automotive Mobility and Transportation Industry, Microsoft."Als Microsoft Azure-zertifiziertes Gerät bietet das Vehicle Connectivity Gateway (VCG-2) von DSA sofortige Konnektivität zu Azure IoT-Diensten und hostet die vInsight Edge-Software und Algorithmen von Questar. Mit diesem Ansatz ermöglichen wir es unseren Kunden, schnell ihre individuelle IoT-Lösung zu entwickeln, indem wir alle notwendigen Schlüsselanwendungen für eine tiefe Konnektivität im Fahrzeug und in der Cloud bereitstellen", sagte Mike Wells, CEO von DSA Systems.Questar wird die Demo während der TMC in Orlando am Stand Nr. 2553 präsentieren.Informationen zu Questar Auto TechnologiesQuestar Auto Technologies (https://questarauto.com/) ist ein Unternehmen für prädiktive Fahrzeuggesundheit, das fortschrittliche Prognosen über künftige Fahrzeugstörungen erstellt, bevor diese den Endverbraucher beeinträchtigen. Das Unternehmen nutzt einzigartige Vorhersagemodelle, die auf KI und fortschrittlichen Echtzeit-Algorithmen basieren, um Fahrzeugdaten in verwertbare Erkenntnisse für das gesamte Automobil-Ökosystem umzuwandeln. Es ermöglicht OEMs und Tier-1-Zulieferern, die Kosten für Garantieansprüche zu senken, Rückrufe zu minimieren und die Fahrzeugqualität zu verbessern. Außerdem hilft es Flotten, die Betriebszeit zu erhöhen, die Gesamtbetriebskosten zu senken, die Sicherheit zu verbessern und die betriebliche Effizienz zu steigern. Questar wurde 2021 nach der Übernahme von SafeRide Technologies durch Traffilog gegründet, einem Anbieter von Telematik-, fortschrittlichen Diagnose- und vorausschauenden Wartungsdiensten für gewerbliche und private Flotten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.questarauto.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1709378/Questar_Logo.jpgPressekontakt:Gavriella Weinreb,Headline Media,questar@headline.media,+1 914 775 5135Original-Content von: Questar, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160713/5169551