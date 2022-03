Dem liechtensteinischen Vermögensverwalter sind so viele Neugelder zugeflossen wie noch nie in seiner Geschichte.Vaduz - Der liechtensteinische Vermögensverwalter LGT Group ist im Geschäftsjahr 2021 stark gewachsen und hat dabei den Gewinn deutlich gesteigert. Der Gruppe sind so viele Neugelder zugeflossen wie noch nie in ihrer Geschichte. Der Reingewinn kletterte um 21 Prozent auf 352,8 Millionen Franken. Dazu habe die höhere Vermögensbasis sowie ein gutes Anlagegeschäft geführt, schreibt die Gruppe am...

