Klosterneuburg (ots) -Die passende Schutzausrüstung von woom für das sichere FahrradabenteuerDer internationale Fahrradhersteller woom bietet nicht nur supersichere und superleichte Fahrräder für Kinder und Jugendliche, sondern auch supercoole Schutzausrüstung. Darunter den beliebten woom KIDS Helm und die TENS Radhandschuhe. Seit 2022 neu im woom Sortiment: die NEEBOWS Knie- und Ellbogen-Schützer für junge Radlerinnen und Radler.Damit auch wilde Outdoor-Abenteuer verletzungsfrei zu Ende gehen, hat der internationale Kinder- und Jugendfahrradhersteller woom die richtige Schutzausrüstung im Sortiment: Dazu zählt der gut sitzende und preisgekrönte woom KIDS Helm mit seinen innovativen Features. Er schützt Kinder verlässlich vor Kopfverletzungen. In vielen Ländern besteht sogar eine gesetzliche Helmpflicht, beispielsweise müssen Kinder in Österreich bis zum 12. Lebensjahr einen Helm tragen.Auch Radhandschuhe sind ein wichtiger Part der Schutzausrüstung, sind doch die Hände in den meisten Fällen der erste Kontaktpunkt zum Boden. Die TENS Radhandschuhe von woom schützen nicht nur die zarte Kinderhaut bei einem Sturz vor gröberen Verletzungen, sondern sorgen zusätzlich für einen guten Grip am Lenker und an den Bremsen.NEU im Portfolio: Die NEEBOWS Knie- und Ellbogen-Pad-Sets von woomKids lieben Abenteuer auf zwei Rädern. Nicht immer lassen sich kleine Kratzer und Schrammen dabei vermeiden. Der gute Schutz von exponierten Körperstellen ist daher sehr wichtig. Die neuen Protektoren von woom, das NEEBOWS Knie-Pad-Set und das NEEBOWS Ellbogen-Pad-Set, schützen Knie und Ellbogen, damit die jungen Riderinnen und Rider möglichst unversehrt von ihrer Entdeckungstour nach Hause kommen.Die ebenso bequemen wie robusten Knie- und Ellbogenschoner kommen paarweise in drei Größen und bieten den jungen Bikerinnen und Bikern eine optimale Passform sowie volle Bewegungsfreiheit beim Radfahren: Das superleichte, dehnbare und flexible Obermaterial (70 % Polyester, 10 % Spandex, 20 % Nylon) passt sich perfekt an die individuelle Form der Gelenke an und sorgt für kinderleichtes An- und Ausziehen. Einfach unverwechselbar: Dank des universellen Designs können Kids die Schoner sowohl auf dem linken als auch dem rechten Knie bzw. Ellbogen tragen - falsch herum Anziehen ist somit ausgeschlossen. Zudem bietet das atmungsaktive Gewebe eine gute Luftzirkulation und hohen Tragekomfort, auch wenn die Ausfahrt einmal länger wird.Die Silikonstreifen am oberen und unteren Ende sowie ein Silikonaufdruck auf der Innenseite der Pads sorgen für einen festen Sitz beim Fahren - auch auf ruppigem Untergrund. Die Pads (100 % PU) sind während der Fahrt angenehm weich, im Fall eines Aufpralls verhärten sie sich jedoch. So wird der Schlag gut abgepuffert und die Knie- bzw. Ellbogengelenke des Kindes werden vor Abschürfungen und Prellungen geschützt.Die Mission von woom: Kinder fürs Radfahren begeistern und ihnen mit der richtigen Ausrüstung schöne Erlebnisse in der Natur ermöglichen. Mit der woom Schutzausrüstung steht dem sicheren und grenzenlosen Fahrspaß nichts mehr im Weg. Die perfekte Alternative zu Spielkonsole und Handy. Alle woom Zubehör-Artikel sind im woom Online-Shop (http://www.woom.com) und bei ausgewählten Fahrrad-Händlern erhältlich.Factbox NEEBOWS:- Das NEEBOWS Knie-Pad-Set und das NEEBOWS Ellbogen-Pad-Set ist in jeweils drei Größen erhältlich (S, M, L).- Die Schoner sind ausschließlich für Kinder und für die Nutzung im alltäglichen Rad- und Rollsport geeignet, sie sind nicht für den Radsport mit hohen Geschwindigkeiten oder Sprüngen wie Downhill, Dirtjump oder BMX entwickelt worden.- Die Schoner entsprechen den Anforderungen an persönliche Schutzausrüstungen (Verordnung EU 2016/425) und sind von einem unabhängigen Prüfinstitut nach EN 14120+A1: 2007-09 Leistungsklasse 2 getestet. Die Schoner sind ebenfalls CE-zertifiziert.- Der Set-Preis beträgt EUR 39,-.Bildmaterial woom Zubehör (KIDS Helm, TENS Radhandschuhe und NEEBOWS Knie-Pad-Set und NEEBOWS Ellbogen-Pad-Set):Download-Link (https://www.ots.at/redirect/woomfotos) der Produktfotos, Copyright woom GmbHBitte beachten Sie, dass die Bilder ausschließlich im Zusammenhang mit der Berichterstattung über woom verwendet werden dürfen.Über woom:- 2013 in Wien von Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in einer Wiener Garage gegründet- woom hat Kinderräder von Grund auf neu durchdacht und neue Maßstäbe gesetzt- woom bikes sind superleicht, ergonomisch, vielfach ausgezeichnet und mit zahlreichen Sicherheitsfeatures ausgestattet- woom ist heute eine globale Marke und in mehr als 30 Ländern weltweit präsent, allen voran in der DACH-Region und den USA- 2020: woom holt eine Investorengruppe an Bord, Marcus Ihlenfeld und Christian Bezdeka behalten die Zwei-Drittel-Mehrheit.- 2021: woom Produktion für Europa in Europa errichtet und das 500.000ste woom bike läuft vom Produktionsband- 2022: weitere Internationalisierung, weiterer Ausbau des Händlernetzwerkes sowie des D2C-Segments