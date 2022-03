Russland hat Instagram den Stecker gezogen - seit Mitternacht ist die Plattform in dem Land blockiert. Die Sperre soll laut der russischen Agentur Tass auch die "psychische Gesundheit" der Bürger sicherstellen. Nach Facebook und Twitter ist nun auch das Online-Netzwerk Instagram in Russland blockiert. Das bestätigten die Organisation Netblocks und Instagram-Nutzer in Russland in der Nacht zu Montag. Der Schritt war für Mitternacht angekündigt gewesen. Die russische Medienaufsicht Roskomnadzor hatte die Sperre am Freitag erklärt. Begründet wurde sie damit, dass auf Instagram Gewaltaufrufe gegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...