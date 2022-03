Die SAIC-Marke MG Motor will laut Medienberichten einen elektrischen Kleinstwagen für die globalen Märkte auf Basis der Plattform des in China äußerst beliebten Mini EV des Joint Ventures SAIC-GM-Wuling auf den Markt bringen - etwa in Indien. Den Berichten zufolge soll der MG E230 über eine Batteriepaket mit 20 kWh Energiegehalt für 150 Kilometer Reichweite verfügen und ab Anfang 2023 angeboten werden. ...

