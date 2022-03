- Die Aktien in Asien wurden gemischt gehandelt. Der Nikkei gewann 0,6%, der S&P/ASX 200 legte 1,2% zu, während der Kospi um 0,6% nachgab. Die chinesischen Indizes fielen um 2,2 bis 4,0%, nachdem die Börse in Shenzhen geschlossen wurde. - USamerikanische und europäische Futures handeln höher. - Die Ukraine erklärte, die Gespräche mit Russland seien konstruktiv und könnten in wenigen Tagen zu Ergebnissen führen. Die Nachrichten über die Gespräche am Wochenende waren wesentlich ...

