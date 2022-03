Die Aktie des chinesischen Autobauers Nio befindet sich weiter auf Talfahrt. Am Freitag verlor der Titel erneut fast zehn Prozent. Am heutigen Montag wird der Kurs vorbörslich erneut mit einem Abschlag an den US-Börsen taxiert. Die nächsten Unterstützungen befinden sich für Anleger an diesen Marken.Im Januar 2021 markierte die Nio-Aktie noch ein Allzeithoch bei 67 Dollar. Seitdem hat der Titel 75 Prozent verloren und ein Ende scheint nicht in Sicht. Am vergangenen Freitag standen Aktien mit chinesischem ...

