DGAP-News: Wacker Neuson SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Wacker Neuson stärkt Betontechnik-Geschäft durch Übernahme der Enar Group



14.03.2022 / 10:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Wacker Neuson stärkt Betontechnik-Geschäft durch Übernahme der Enar Group München, 14. März 2022 - Die Wacker Neuson Group, ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen, hat mit den Mehrheitseigentümern der spanischen Enarco S.A. eine Vereinbarung zur Übernahme von bis zu 100 Prozent der Enar Group geschlossen. Enar ist Hersteller leichter Baugeräte und Spezialist für Betonverdichtung. Zum Produktportfolio gehören neben einem breiten Angebot an Betoninnenrüttlern auch Vibrationsplatten, Stampfer und handgeführte Walzen zur Erd- und Asphaltverdichtung. Die Transaktion zielt darauf ab, die Marktposition der Wacker Neuson Group insbesondere im Bereich der Betontechnik weiter zu stärken und international auszubauen. "Mit der Übernahme der Enar Group schaffen wir eine ideale Ergänzung unseres Portfolios im stark wachsenden Markt der Betontechnik. Enar ist mit seinen Produkten exzellent aufgestellt und verfügt über einen starken eigenständigen Marktzugang, der uns im Verbund vielversprechende Potentiale bietet", erläutert Alexander Greschner, Chief Sales Officer der Wacker Neuson Group. Enar gehört zu den führenden Unternehmen seiner Branche und hat insbesondere in Europa und Lateinamerika eine starke Marktpräsenz. Das Unternehmen ist global aktiv und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von ca. 22 Mio. Euro. Enar produziert seine Geräte im spanischen Saragossa und beschäftigt rund 130 Mitarbeiter. "Wir freuen uns, mit Wacker Neuson einen starken Partner gewonnen zu haben, mit dem sich langfristig hervorragende Perspektiven für unser Unternehmen und die Marke Enar ergeben. Ich bin überzeugt, dass unsere Mitarbeiter durch die Übernahme die bestmöglichen Entwicklungsperspektiven erhalten und wir die Wünsche unserer Kunden gemeinsam mit Wacker Neuson künftig noch besser bedienen können", kommentiert Jose Luis del Prim Imaz, Chief Executive Officer der Enarco S.A. Wacker Neuson wird Enar aufgrund seiner guten Marktposition und hohen Kundenakzeptanz als eigenständige Marke führen. "Betontechnik zählt seit jeher zu den Kernkompetenzen der Wacker Neuson Group. Mit der Übernahme stärken wir diesen Geschäftsbereich und erlangen Zugang zu neuen Kundensegmenten. Enar vertreibt seine Produkte über Vertriebskanäle, die nicht im Fokus unserer Marke Wacker Neuson stehen. Insofern ergänzen wir uns hier ideal", so Greschner. Die Transaktion soll, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und dem Vollzug des Erwerbs aller Anteile der Einzelaktionäre durch die Wacker Neuson Group bis zu einem bestimmten Schwellenwert, im ersten Halbjahr 2022 abgeschlossen sein. Der Kaufpreis wird voraussichtlich mit Barmitteln und in eigenen Aktien beglichen. Ansprechpartner:

Wacker Neuson SE

Christopher Helmreich

Head of Investor Relations & Corporate Communications

Preußenstraße 41

80809 München

Tel. +49-(0)89-35402-427

christopher.helmreich@wackerneuson.com

www.wackerneusongroup.com

14.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de