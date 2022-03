Das waren in den vergangenen Tagen doch etwas kräftigere Schüttler an den weltweiten Finanzmärkten - man sollte sich jedoch in Erinnerung rufen: Politische Börsen haben verkürzte Halbwertszeiten. Das soll alles andere als verharmlosend oder zynisch klingen. Wenn jedoch Indizes an aufeinanderfolgenden Tagen (!) mal 6% im Minus, dann über 8% im Plus schließen, ist klar, dass ausschließlich Unsicherheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...