München (ots) -Authentisch und unvorhersehbar geht es in der zweiten Staffel der Coming-of-Age-Serie "Stichtag" weiter. Der Erfolg der ersten Staffel gibt den Macher*innen damit recht, Tabus zu brechen und Themen, wie Sexualität, Drogenkonsum und Gewalt von Jugendlichen, einen Raum zu bieten. Wie die Teenie-Clique weiterhin alle Stufen des Erwachsenwerdens meistert, können die Zuschauer*innen ab 26. April exklusiv und kostenlos auf Joyn verfolgen. Neben dem beliebten Cast der ersten Staffel, wie z. B. Melina Celine (941.000 Follower*innen auf Instagram und 130.000 Abonnent*innen auf TikTok) erweitern zahlreiche neue Gesichter die Gruppe. Allen voran Teven Kuhn als junge Rapperin Ayla. Daneben sind auch Content Creator Shpetim Shala (850.000 Abonnent*innen auf TikTok) und Musiker "Milonair" (158.000 Follower*innen auf Instagram) in den Hauptrollen zu sehen. Für Abwechslung sorgen außerdem Rapper "Haftbefehl" (802.000 Follower*innen auf Instagram) sowie Musiker und Tänzer Sinan Saibou (115.000 Follower*innen auf Instagram) als neue Nebenrollen.Die Schule ist vorbei, die Unschuld verloren und Aleks, Emi und der Rest der Clique damit geradewegs im Erwachsenenleben angekommen. Denken sie zumindest. Noch ahnt die Teenie-Clique nicht, welche Herausforderungen noch auf sie zukommen werden. In der zweiten Staffel beginnt ihr Leben so richtig turbulent zu werden. So kommt es, dass Ayla die Beziehung von Aleks und Emi in Gefahr bringt und gemeinsam mit ihren Freund*innen sogar den Maybach von Rapper "Haftbefehl" zerstört. Ein kostspieliges Unterfangen, das die Zukunft der Teens aufs Spiel setzt: Schließlich tickt die Uhr, da Garagenbesitzer Ali sein Geld für die Reparatur haben will. Für die Clique beginnt ein rasanter Kampf um Zeit und Geld ...Die zweite Staffel der zehnteiligen Coming-of-Age-Serie ist mit wöchentlich zwei neuen Folgen ab dem 26. April 2022 kostenlos und exklusiv auf Joyn zu sehen. Bei Joyn PLUS+ gibt es wöchentlich zwei weitere Folgen als Preview zum Abruf. "Stichtag" ist eine Produktion der smac media. Als Produzenten zeichnen Felix Parson und Ito Herrmann verantwortlich. Regie führen Christof Pilsl und Jonas Brand, die auch die Drehbücher geschrieben haben.Über Joyn: Joyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1, Discovery sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen. Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Tassilo Raesig und René Sahm.Pressekontakt:Bei Fragen zur Serie:PEPPERSTARK GmbHLinda FellerTel.: +49 89 4114 7757linda.feller@pepperstark.dePressekontakt Joyn:Vanessa FrodlTel.: +49 175 181 5848vanessa.frodl@joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5169688