Hamburg (ots) -In Hamburg-Altona entsteht für rund 2.000 Schülerinnen und Schüler ein neuer Schulcampus. Zwischen Struenseestraße und Königstraße realisieren OTTO WULFF und ZÜBLIN zwei neue Schulbauten, in die zwei Gymnasien und eine Ganztagsschule gemeinsam einziehen werden. Ein entsprechender Generalübernehmer-Vertrag wurde jetzt unterzeichnet.Es ist eines der größten und ambitioniertesten Schulbauprojekte Hamburgs: ZÜBLIN und OTTO WULFF realisieren in einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) den Schulcampus Struenseestraße in Altona. Der Großauftrag von SBH | Schulbau Hamburg hat ein Volumen im hohen zweistelligen Millionenbereich; ein entsprechender Generalübernehmer-Vertrag wurde jetzt unterzeichnet. Das komplexe Projekt umfasst die Entwurfs- und Ausführungsplanung und den schlüsselfertigen Neubau. Auf dem 28.500 m² großen Areal zwischen Struensee- und Königstraße erhalten drei Schulen mit mehr als 2.000 Schülerinnen und Schülern bis zum Schuljahr 2025/26 eine neue Heimat. Das 4,5-zügige Struensee-Gymnasium und das 3-4-zügige Deutsch-Französische Gymnasium ziehen gemeinsam in ein neues großes Schulgebäude. Einen zweiten Schulneubau bezieht die 4-zügige Ganztagsschule An der Elbe. Außerdem entstehen auf dem Campus zwei Sporthallen und großzügig gestaltete Außenflächen.Nach Abschluss der vorgeschalteten Planung werden die Bauarbeiten durch das Projektteam der ARGE im Sommer 2023 beginnen. Die Inbetriebnahme der Neubauten soll innerhalb von knapp zwei Jahren gestaffelt erfolgen; die vollständige Fertigstellung des Schulcampus ist für Mitte Mai 2025 geplant. Eine der großen Herausforderungen im Projekt liegt in der Dämpfung der Schallübertragung durch den kreuzenden S-Bahntunnel.Schulsenator: "Projekt mit großer Strahlkraft für den Stadtteil""Der großzügige Schulcampus Struenseestraße wirkt positiv in den ganzen Stadtteil hinein. Ich freue mich sehr, dass mit der Beauftragung eines auch im Schulbau sehr erfahrenen und in Hamburg verwurzelten Generalübernehmers ein wichtiger Meilenstein hin zur Verwirklichung dieses ganz besonderen Projekts mit großer Strahlkraft getan ist", erklärt Hamburgs Schulsenator Ties Rabe."Dieser Schulcampus ist ein Leuchtturm-Projekt für Hamburg-Altona. Wir freuen uns gemeinsam mit unserem ARGE-Partner über das Vertrauen Stadt in die Kompetenz unserer im Schulbau schon mehrfach bewährten Partnerschaft. Die Herausforderungen dieses auch zeitlich ambitionierten Projekts nehmen wir gerne an", sagte Thomas Klötzer, Technischer Leiter des federführenden ZÜBLIN-Bereichs Schlüsselfertigbau Hamburg/ Mecklenburg-Vorpommern."Die beiden Gymnasien finden ihr neues Zuhause in einem großen, gemeinsamen Gebäude in der Mitte des Campus', inklusive Mensa und Aula. Direkt nebenan entsteht eine 3-Feld-Sporthalle. Diese soll nicht nur von den Schülerinnen und Schülern genutzt werden, sondern auch Sportvereinen wie dem Altona-Turn-Verband oder dem bezirklichen Rollstuhlsport zur Verfügung stehen", sagt Stefan Wulff, Geschäftsführender Gesellschafter von OTTO WULFF.In direkter Nachbarschaft zum Schleepark entsteht der dreigeschossige Neubau für die Ganztagsschule An der Elbe, der durch eine separate zweigeschossige Sporthalle ergänzt wird. Das Areal umfasst neben dem Pausenhof auch einen Schulteich und einen Gemüsegarten. Das Erscheinungsbild der Neubauten bestimmt eine konvex geformte Tonziegel-Fassade - rot eingefärbt für das Gebäude der Gymnasien, grün gefärbt für die Gesamtschule.Zertifizierung nach DGNB-Standard Gold geplantDer Entwurf für den Schulcampus mit einer Bruttogeschossfläche von insgesamt 28.600 m² stammt von rohdecan Architekten, Dresden. Alle Gebäude und das Außengelände werden vollständig barrierefrei gestaltet. Ein zentraler Fokus im Projekt liegt auf einer Umsetzung nach Aspekten des nachhaltigen Planens und Bauens. Für die Gebäude wird eine Zertifizierung nach DGNB-Standard Gold angestrebt.Die Arbeitsgemeinschaft von ZÜBLIN und OTTO WULFF errichtete in den letzten Jahren bereits mit Erfolg zahlreiche neue Berufsschulen in Hamburg. Und erst kürzlich erhielten beide Unternehmen in ähnlicher Konstellation auch in Berlin den Auftrag für ein großes Schulbau-Projekt (https://www.otto-wulff.de/news/berlin-lichtenberg-zueblin-und-otto-wulff-starten-hochbau-fuer-neuen-schulcampus-1386).Fakten zum ProjektBAU-ARGE:Ed. Züblin AG, Bereich Schlüsselfertigbau Hamburg/Mecklenburg-Vorpommern (50%)Otto Wulff Bauunternehmung GmbH, Hamburg (50%)AUFTRAGSSUMME:hoher zweistelliger Mio.-EUR-BereichBAUZEIT:Sommer 2023 -Mai 2025ARCHITEKTUR:rohdecan Architekten GmbH, DresdenAUFTRAGGEBERSCHAFT:Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch SBH I Schulbau HamburgSCHULCAMPUS STRUENSEESTRASSE:Bruttogeschossfläche insges.: 28.600 m2Außenanlagen: 24.100 m2Über OTTO WULFF: OTTO WULFF schafft Lebensräume, die Menschen glücklicher machen - und das schon seit rund 90 Jahren. Das in dritter Generation geführte Familienunternehmen entwickelt, baut und betreibt vielseitigste Immobilien: von Wohnhäusern bis hin zu ganzen Quartieren, von Schulen bis zu Bürogebäuden. OTTO WULFF realisiert als Bauträger eigene Projekte, baut als Generalunternehmer aber auch für externe Bauherren. An drei Standorten in Hamburg, Berlin und Leipzig beschäftigt OTTO WULFF mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In seiner Heimat Norddeutschland gehört OTTO WULFF heute zu den führenden Bauunternehmen und Projektentwicklern. www.otto-wulff.deÜber ZÜBLIN: Die Ed. Züblin AG mit Sitz in Stuttgart beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist mit einer jährlichen Leistung von rd. 4 Mrd. EUR eines der größten deutschen Bauunternehmen. Seit der Firmengründung im Jahr 1898 realisiert ZÜBLIN erfolgreich anspruchsvolle Bauprojekte im In- und Ausland und ist heute im STRABAG-Konzern die führende Marke für Hoch- und Ingenieurbau. Das Leistungsspektrum des Unternehmens umfasst alle baurelevanten Aufgaben - vom komplexen Schlüsselfertigbau, Ingenieur- und Tunnelbau bis hin zu Baulogistik, Bauwerkserhaltung, Spezialtiefbau, Holz- oder Stahlbau. ZÜBLIN hat in den letzten Jahren die Themen Digitalisierung, LEAN.Construction und Nachhaltigkeit vorangetrieben und bietet - gestützt auf das langjährige Know-how ihrer Zentralen Technik - verstärkt auch das integrierte Planen und Bauen aus einer Hand als Generalplanerin an. In Sachen partnerschaftlicher Zusammenarbeit hat ZÜBLIN mit dem seit mehr als 25 Jahren am Markt bewährten Partneringmodell teamconcept Standards gesetzt. Aktuelle Bauprojekte des zur weltweit agierenden STRABAG SE gehörenden Unternehmens sind beispielsweise das Hochhausprojekt EDGE East Side Berlin, die Talbrücken Rinsdorf und Rälsbach auf der BAB 45 oder der Tunnel Boyneburg auf der BAB 44. www.zueblin.dePressekontakt:OTTO WULFFLorina RehnStellvertretende PressesprecherinTel.: +49 40 73624 398lrehn@otto-wulff.deEd. Züblin AGBirgit KümmelKonzernkommunikationTel. +49 221 824-2472presse@zueblin.deOriginal-Content von: OTTO WULFF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147170/5169712