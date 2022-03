Der Heizölpreis in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist im Vortagesvergleich um durchschnittlich 3 Cent bzw. Rappen gesunken. In den Verhandlungen zu einer Beendigung des russischen Angriffs in der Ukraine berichten beide Seiten von einer unspezifischen aber positiven Marschrichtung. Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für eine Rückkehr zum Atomabkommen von 2015 wurden aufgrund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...