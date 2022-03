DGAP-News: VR Equitypartner GmbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Private Equity

PRESSEMITTEILUNG ADD-ON VR Equitypartner unterstützt Ostertag DeTeWe beim Erwerb von Horus-Net Frankfurt am Main, 14.03.2022 - Die Ostertag DeTeWe Gruppe erwirbt 100 Prozent der Anteile an der Horus-Net GmbH & Co KG aus Remagen. Dabei wird Ostertag DeTeWe von VR Equitypartner unterstützt, die mehrheitlich an dem deutschen Marktführer für ITK-Lösungen und Systemintegration beteiligt ist. Mit dem Zukauf von Horus-Net stärkt die Ostertag DeTeWe Gruppe ihr Know-how im Bereich von IT-Netzwerkdienstleistungen, integriert ein führendes Expertenteam und hebt wertvolle Synergien zwischen beiden Unternehmen. Horus-Net ist im Bereich der Datenkommunikationsanalyse als bedeutender Anbieter von Network-Security und Monitoring-Dienstleistungen tätig. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt in der Analyse und Bewertung von Messdaten für LAN, WAN, WLAN oder speziellen VoIP-Projekten. Daraus ergeben sich in erster Linie Tätigkeitsfelder wie Netzwerkmessungen im Störfall, aber auch die Kontrolle und Verifikation nach Migrationen oder Projekten, die der Optimierung des Netzwerkes und seiner Performance dienen. Mit dem Zukauf von Horus-Net erhält die Ostertag DeTeWe Gruppe fundiertes Know-how im Bereich der Netzwerk- und Data-Security, welches aufgrund des rasanten Wandels von der klassischen Telefonie hin zu Cloud-Lösungen zunehmend nachgefragt wird. Die damit verbundene Integration der Expertenteams und die Hebung zahlreicher Synergien bieten für Ostertag DeTeWe einen weiteren strategischen Vorteil auf dem ITK-Markt. So wurden bereits vor Beginn der Partnerschaft Projekte gemeinsam bearbeitet. Durch die Transaktion werden zukünftig über das Netzwerk der Ostertag DeTeWe zusätzliche Aufträge generiert. Die Ostertag DeTeWe GmbH ist Marktführer für Informations- und Kommunikationstechnologie-Lösungen (ITK) sowie Systemintegration in Deutschland. Das Unternehmen plant, realisiert und betreibt strategisch relevante Telekommunikationslösungen für seine Kunden. Eigenentwicklungen sind unter anderem die OD Cloud, diverse Managed Services, ein Carrier- und Provider-Service sowie Unified Communications & Collaboration (UCC) Lösungen. Seit seiner Gründung vor 27 Jahren als Ostertag Solutions AG ist der Mittelständler auf Wachstumskurs. 2016 stieg VR Equitypartner als neuer Mehrheitsgesellschafter ein, um das Wachstum noch einmal zu intensivieren. Mit Erfolg: 2017 erwarb Ostertag das Telekommunikationsgeschäft von Euromicron. Ein Jahr später stieß DeTeWe Communications von der Mitel-Gruppe zum Unternehmen, das seitdem den Namen Ostertag DeTeWe trägt. Jüngstes Add-on ist nun die Horus-Net. "Mit Horus-Net haben wir uns wichtige und umfangreiche Expertise im Bereich IT, insbesondere Security, Netzwerkperformance und Netzwerküberwachung gesichert. Vor dem Hintergrund des technologischen Wandels und der damit verbundenen Transformation des Geschäftsmodells der Ostertag DeTeWe hin zu Cloud, Managed Services und Collaboration-Lösungen stellt die Horus-Net eine strategisch wertvolle Opportunität dar", freut sich Manuel Ferre Hernandez, CEO der Ostertag DeTeWe über den neusten Zukauf. Auch Christian Futterlieb, Geschäftsführer bei VR Equitypartner, begrüßt die neue Partnerschaft: "Mit der Übernahme der Horus-Net setzt die Ostertag DeTeWe ihre erfolgreiche Add-on Strategie fort. Die Transaktion ist ein erfolgreicher Baustein, um im Bereich der neuen Technologien die Subscription Modelle voranzutreiben und die Basis an Recurring Revenues zu erhöhen." VR Equitypartner im Überblick:



VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 60 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR. Weitere Informationen finden Sie unter www.vrep.de . Das Transaktionsteam von VR Equitypartner: Sarah Ostermann, Alexander Berninger, Simone Weck, Dr. Claudia Willershausen Von VR Equitypartner in die Transaktion eingebundene Beratungshäuser: Financial: Grant Thornton AG (Harald Weiß, Esmir Salcinovic, Olga Wilhelm) Legal: SKYE Partners (Christoph Breithaupt, Julia Rosigkeit)

