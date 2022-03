HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Lanxess von 85 auf 75 Euro gesenkt, die Einstufung nach dem jüngsten Kursrückgang aber auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Schwarz begründete die Zielsenkung in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Folgen des Krieges Russlands gegen die Ukraine, die die Nachfrage drücken könnte. Er rechnet auch mit weiter steigenden Kosten - die Lanxess an die Kunden weiterreiche - sowie mit weiteren Logistikproblemen./mis/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2022 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2022 / 08:15 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470405

