NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unicredit von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 18 auf 12 Euro gesenkt. Wegen des Ukraine-Krieges habe er seine Ergebnisprognosen (EPS) für die europäischen Banken um 14 bis 15 Prozent reduziert, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zudem senkte er seine Aktienrückkauf- und Dividendenschätzungen für den Sektor, dessen Chance/Risiko-Verhältnis er aber als positiv ansieht. Seine "Top-Picks" sind Deutsche Bank, UBS, Lloyds, AIBG, Sabadell und Nordea./edh/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2022 / 16:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2022 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0005239360

