Das Bundesministerium des Innern und für Heimat, die gemeinnützige Organisation Airbnb.org sowie die Allianz Unterkunft-Ukraine haben eine Kooperation zur Unterbringung von Geflüchteten vereinbart. Um Geflüchteten aus der Ukraine so schnell wie möglich eine Unterkunft zu vermitteln, setzt das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) ab sofort auf eine Zusammenarbeit mit der Allianz Unterkunft-Ukraine sowie die bewährten Strukturen des Online-Portals Airbnb.org. Das gab das BMI in einer offiziellen Mitteilung bekannt. So sollen aufnahmebereite Familien einfach und unkompliziert ...

