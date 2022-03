Mit Lanxess-Calls von anhaltender Korrektur profitieren

Die im MDAX gelistete Aktie des Spezialchemie-Konzerns Lanxess (ISIN: DE0005470405) stürzte innerhalb des kurzen Zeitraumes vom 16.2.22 von 54,70 Euro bis zum 7.3.22 auf bis zu 33,47 Euro um gewaltige 39 Prozent ab. Danach konnte sich die Aktie nicht zuletzt wegen der über den Erwartungen liegenden Zahlen, der Anhebung der Dividende und des positiven Ausblicks wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 42,96 Euro erholen.

In den neuesten Expertenanalysen nach den Zahlen wird die Lanxess-Aktie mit Kurszielen von bis zu 79 Euro (Baader Bank) zum Kauf empfohlen. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger in den nächsten Wochen bereits dann hohe Renditen erwirtschaften, wenn die Aktie ihre Erholung auf 47 Euro fortsetzt, wo sie zuletzt am 23.2.22 notierte.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 45 Euro

Der HSBC-Call-Optionsschein auf die Lanxess-Aktie mit Basispreis bei 45 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000TT17JV6, Bewertungstag 15.6.22, wurde beim Lanxess-Aktienkurs von 42,96 Euro mit 0,30 - 0,32 Euro quotiert.

Gelingt der Lanxess-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 47 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,46 Euro (+43 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 38,2445 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Lanxess-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 38,2445 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PD2Z3F8, wurde beim Lanxess-Aktienkurs von 42,96 Euro mit 0,51 - 0,52 Euro taxiert.

Legt die Lanxess-Aktie auf 47 Euro zu dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern die Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,87 Euro (+67 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 33,427 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Lanxess-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 33,427 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH5DFR2, wurde beim Lanxess-Aktienkurs von 42,96 Euro mit 0,96 - 0,97 Euro gehandelt.

Beim Lanxess-Aktienkurs von 47 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,35 Euro (+39 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Lanxess-Aktien oder von Hebelprodukten auf Lanxess-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de