(shareribs.com) London 14.03.2022 - Die Ölpreise zeigen sich zum Wochenauftakt etwas fester. Dabei schauen die Investoren vor allem auf die Lage in der Ukraine und es gibt die vorsichtige Hoffnung auf eine Annäherung zwischen Kiyv und Moskau.Der Ölmarkt ist auch weiterhin geprägt von großer Unsicherheit. In den vergangenen Tagen haben die Ölförderstaaten deutlich gemacht, dass die prekäre Lage in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...