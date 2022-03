Hamburg (ots) -Der Angriff von Russland auf die Ukraine stellt eine Zäsur in der Nachkriegsgeschichte dar. Eindringliche Warnung vor zunehmenden Cyber-Attacken auf Behörden und Unternehmen in Deutschland. Backup ist die Last Line of Defense und muss daher zu 100% Vertrauenswürdig sein.Bereits seit Jahren wird vor dem Einsatz von Sicherheitstechnologie aus Russland gewarnt. Die US-Maßnahmen gegen Kaspersky Lab sind nur ein prominentes Beispiel. Auch in anderen Bereichen wie der Datensicherung (Backup) kommen führende Systeme aus Russland oder werden dort entwickelt. Die Machthaber könnten uneingeschränkten Zugang auf Expertenwissen, Technologie oder Sourcecode haben und die Software als Backdoor für Cyber-Angriffe nutzen.Daher müssen IT-Verantwortliche ihre IT-Infrastruktur krisensicher machen und Vorkehrungen gegen Cyber-Anschläge treffen.Im Sonderwebinar zeigt NovaStor:- Wie Cyber-Angriffe ihr Unternehmen bedrohen und wie jetzt ein IT-Risikomanagement aufgesetzt werden muss- Warum ein erhöhtes Risiko für Cyberangriffe besteht, wenn ihre IT-Software in Russland oder der Ukraine entwickelt und supportet wird- Welche konkreten Maßnahmen zur Sicherstellung der Datensicherung jetzt eingeleitet werden müssenGeschäftsverantwortliche und IT-Entscheider laden wir zu diesem wirklich wichtigen Webinar und zum Dialog mit NovaStor, dem deutschen Hersteller und Lösungsanbieter für Datensicherung, Backup und Restore, ein.Die Anmeldung zum Webinar ist möglich unter: www.novastor.de/webinar-ukraineÜber NovaStorAls deutscher Hersteller und Lösungsanbieter entwickelt NovaStor Software für Backup, Restore und Archivierung und entlastet IT-Abteilungen mit Dienstleistungen von der initialen Konzeption bis in den laufenden Betrieb. Mit bewährten Datensicherungs- und Archivierungslösungen schützt NovaStor heterogene IT-Infrastrukturen sowie verteilte und wachsende Daten auf sämtlichen Speichertechnologien von Disk über Tape bis Cloud.NovaStor verbindet Expertise aus hunderten Backup-Projekten mit interner Entwicklungskompetenz, um sowohl Standard- als auch Individualprojekte umzusetzen. Unternehmen, Behörden und Rechenzentren erhalten von NovaStor zukunftssichere Lösungen für Datensicherung und Archivierung.NovaStor ist inhabergeführt und entwickelt seine Lösungen zu 100% in Deutschland.Pressekontakt:Stefan Utzinger040 63809 101E-Mail: stefan.utzinger@novastor.comOriginal-Content von: Novastor GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162019/5169794