Mainz (ots) -Woche 11/22Mo., 14.3.Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:19.00 heute19.20 Wetter19.25 ZDF spezial (VPS 19.24/HD/UT)Krieg in Europa - Russischer Angriff auf die UkraineModeration: Matthias Fornoff19.40 WISO (VPS 19.25)(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)Di., 15.3.20.15 ZDFzeitKehrtwende in BerlinBitte Korrektur im Folgentitel beachten:Waffen, Schulden, WohlstandBitte streichen: Umwelt(Korrektur bitte auch für die Wiederholung am Mi., 16.3.2022, 1.45 Uhr beachten.)-----------------------------Bitte Programmänderung ab 4.15 Uhr beachten:4.15 WISO4.45 Leute heute (HD/UT)(von 17.45 Uhr)(Deutschland 2022)5.00- hallo deutschland (VPS 4.55)5.30Woche 12/22So., 20.3.Bitte neuen Ausdruck beachten:18.00 ZDF.reportage (HD/UT)Preisschock durch Ukraine-KriegTanken, heizen, StromFilm von Manuela Christ und Sebastian GalleDeutschland 2022("ZDF.reportage: Nachtschicht" entfällt.)-----------------------Bitte neuen Ausdruck beachten:5.00- ZDF.reportage (HD/UT)5.30 Preisschock durch Ukraine-KriegTanken, heizen, StromFilm von Manuela Christ und Sebastian Galle(von 18.00 Uhr)Deutschland 2022(Die Wiederholung "ZDF.reportage: Nachtschicht" entfällt.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5169848