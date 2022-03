Die Aktie von BioNTech kann sich am Montagvormittag wieder etwas erholen. Das Papier gewinnt auf der Handelsplattform Tradegate 2,5 Prozent auf 127,80 Euro. Neben der allgemeinen Markterholung dürfte auch die Entwicklung der Inzidenz-Werte stützen.Das Robert Koch-Institut (RKI) hat bei der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz erneut einen Höchstwert gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 1.543,0 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...